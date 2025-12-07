الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 45,595 “شهادة منشأ” خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات؛ سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح إن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.
وأضاف أن الشهادة تتضمن 4 نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
وأوضح الجرَّاح أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/services/31387/.