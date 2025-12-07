Icon

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025
المواطن - فريق التحرير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 45,595 “شهادة منشأ” خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات؛ سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح إن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأضاف أن الشهادة تتضمن 4 نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وأوضح الجرَّاح أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/services/31387/.

