Icon

الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا Icon هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم Icon وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية Icon ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري Icon ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم Icon إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام Icon العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025 Icon أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال شهر أكتوبر الماضي

وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، (1364) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ركزت على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح بن محمد الجرّاح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر 2025، شملت (455) زيارة للمصانع في المنطقة الشرقية، و(407) زيارات في منطقة الرياض، و(288) زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى (96) في منطقة المدينة المنورة، و(29) في منطقة عسير، و(28) في منطقة تبوك، و24 في منطقة القصيم، و17 في منطقة جازان، و6 في منطقة الحدود الشمالية، و5 في منطقة الجوف ومنطقة نجران، و3 في منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الباحة.
وأكَّد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي؛ الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، والرخص المكانية، والرخص اللازمة للسلامة والتشغيل، بما يضمن تحقيق متطلبات السلامة، كما تشترط لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025

وزارة الصناعة تطلق منافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة

وزارة الصناعة تطلق منافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025
السعودية اليوم

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف...

السعودية اليوم
وزارة الصناعة تطلق منافسة على رخص الكشف في 3 أحزمة متمعدنة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة تطلق منافسة على رخص الكشف...

السعودية اليوم