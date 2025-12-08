وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، (1364) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ركزت على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح بن محمد الجرّاح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر 2025، شملت (455) زيارة للمصانع في المنطقة الشرقية، و(407) زيارات في منطقة الرياض، و(288) زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى (96) في منطقة المدينة المنورة، و(29) في منطقة عسير، و(28) في منطقة تبوك، و24 في منطقة القصيم، و17 في منطقة جازان، و6 في منطقة الحدود الشمالية، و5 في منطقة الجوف ومنطقة نجران، و3 في منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الباحة.

وأكَّد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي؛ الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، والرخص المكانية، والرخص اللازمة للسلامة والتشغيل، بما يضمن تحقيق متطلبات السلامة، كما تشترط لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.