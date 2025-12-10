Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
أشاد بجهودها الثقافية

وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالجهود الثقافية والمعرفية التي يقوم بها فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين ، من أجل تعزيز انتشار الثقافة العربية والإسلامية وحضورها في جمهورية الصين الشعبية، وقيامها بعدة مبادرات ثقافية من أجل تعليم اللغة العربية ونشرآدابها وفنونها ، وكذلك الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والصينية لعدد كبير من الكتب التي تعرف القارئ الصيني على الأدب والتراث والثقافة السعودية، كما تترجم بعض الكتب المهمة من الثقافة الصينية والتراث الصيني.
كما أشاد معالي وزير الحج والعمرة بالدور النوعي الذي تقوم به المكتبة في تعزيز التواصل الحضاري، مؤكّدًا على أن هذه المبادرات الثقافية تُسهم في تعميق روابط التفاهم بين الشعبين السعودي والصيني.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية للصين رافقه فيها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، حيث تمت الزيارة في إطار تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للمملكة في الأوساط الأكاديمية الصينية، وتسليط الضوء على دور المكتبة بوصفها تشكّلُ جسرًا حضاريًا بين الثقافتين العربية والصينية.
وقد اطلع معاليه خلال الجولة على مرافق المكتبة وبرامجها الثقافية والعلمية، بما في ذلك المعرض الدائم للخط العربي والمبادرات المعرفية التي يقدمها الفرع لطلاب جامعة بكين والزوار من مختلف الجامعات الصينية، كما استمع معاليه لعرض موجز عن المشروعات الثقافية التي نفذتها المكتبة خلال العام 2025م ، وما يجري العمل عليه ضمن خطة 2026 م لتطوير البرامج والفعاليات المتعددة، و التبادل الثقافي السعودي-الصيني.
من جانبه عبّر سعادة السفير عن تقديره لجهود فرع المكتبة، والمنجزات التي حققها الفرع، وما يمثّله من منصة رائدة للتواصل الثقافي والمعرفي في الصين ، ودعمه المستمر للبرامج التي تعزز صورة المملكة وتاريخها وثقافتها في المحافل الأكاديمية الدولية.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 1220 قتيلاً ومفقودًا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 1220 قتيلاً ومفقودًا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي
السعودية اليوم

وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق...

السعودية اليوم
توضيح من إيجار بشأن خدمة الخبير والمقابل المالي
السعودية اليوم

توضيح من إيجار بشأن خدمة الخبير والمقابل...

السعودية اليوم
المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن
السعودية اليوم

المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن

السعودية اليوم
لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية
السعودية اليوم

لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين...

السعودية اليوم
الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب
الرياضة

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء...

الرياضة
العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025
السعودية اليوم

العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية...

السعودية اليوم
الأرض على موعد مع شهب التوأميات
السعودية اليوم

الأرض على موعد مع شهب التوأميات

السعودية اليوم
وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
السعودية اليوم

وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك...

السعودية اليوم