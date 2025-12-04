وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

عقب ذلك، رأس سمو وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث استعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري خلال الاجتماع، مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي القطري.

وفي ختام الاجتماع، وقع سمو وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ورئيس فريق عمل الأمانة العامة المهندس فهد الحارثي.