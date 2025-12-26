Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن ما قام به رجل الأمن يجسد القيم السامية لرجال الأمن في خدمة الدين والوطن

وزير الداخلية يجري اتصالًا هاتفيًّا بالجندي ريان آل أحمد ويطمئن على حالته الصحية بعد إصابته بالمسجد الحرام

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
وزير الداخلية يجري اتصالًا هاتفيًّا بالجندي ريان آل أحمد ويطمئن على حالته الصحية بعد إصابته بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا برجل الأمن الجندي ريان بن سعيد ابن يحيى آل أحمد، الذي أصيب أثناء أدائه مهامه في المسجد الحرام، اطمأن خلاله على حالته الصحية، مشيدًا بما أبداه من شجاعة وتفانٍ ويقظة عالية تعكس إخلاصه في أداء مهامه الأمنية.

موقف إنساني نبيل

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاتصال أن ما قام به رجل الأمن يُجسد القيم السامية التي يتحلى بها رجال الأمن كافة في خدمة الدين والوطن، وأن هذا التصرف البطولي لم يكن مجرد أداء للواجب الوظيفي، بل موقف إنساني نبيل يجسد أسمى معاني التضحية والفداء، ويعكس الجاهزية العالية والكفاءة المهنية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة داخل الحرم المكي الشريف.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف

وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

ونوه وزير الداخلية بما يحظى به رجال الأمن من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – تقديرًا لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم المستمرة في حفظ أمن وسلامة المسجد الحرام وضيوف الرحمن، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً أساسياً لمواصلة العطاء والتميز في أداء المهام الأمنية.

وفي ختام الاتصال، سأل سموه الله عز وجل أن يمنّ على رجل الأمن بالشفاء العاجل، وأن يعيده سالمًا إلى ميدان الشرف لمواصلة خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وكانت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قد باشرت في حينه حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية في المسجد الحرام، حيث أصيب رجل الأمن أثناء محاولته الحيلولة دون ارتطامه بالأرض عند سقوطه، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف
السعودية اليوم

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

السعودية اليوم
وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف
السعودية اليوم

وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا...

السعودية اليوم