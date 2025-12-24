Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية لحرس الحدود بمنطقة الجوف، شملت ثمانية مراكز للاستجابة السريعة، إلى جانب مبادرة العناية بالمواقع التاريخية في مناطق الحدود، ومنها مركز أبو طلحة في منطقة الجوف، والتي تجسد حرص ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لحماية الإرث الوطني والتاريخي.


واستمع سمو وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرحٍ قدّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، استعرض خلاله أثر هذه المشروعات في دعم القدرات الميدانية، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية وكفاءة الأداء الأمني، وتعزيز منظومة المراقبة الحدودية وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى وجودة الحياة لمنسوبي حرس الحدود، إلى جانب المحافظة على المواقع التاريخية لحرس الحدود وإبراز قيمتها الأمنية والتاريخية بوصفها مواقع وطنية ذات بُعد حضاري.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية


وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود عقب التدشين أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يسهم في حماية حدود الوطن وصون مكتسباته، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف
السعودية اليوم

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

السعودية اليوم