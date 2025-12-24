وزير الداخلية يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بالجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية لحرس الحدود بمنطقة الجوف، شملت ثمانية مراكز للاستجابة السريعة، إلى جانب مبادرة العناية بالمواقع التاريخية في مناطق الحدود، ومنها مركز أبو طلحة في منطقة الجوف، والتي تجسد حرص ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لحماية الإرث الوطني والتاريخي.



واستمع سمو وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرحٍ قدّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، استعرض خلاله أثر هذه المشروعات في دعم القدرات الميدانية، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية وكفاءة الأداء الأمني، وتعزيز منظومة المراقبة الحدودية وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى وجودة الحياة لمنسوبي حرس الحدود، إلى جانب المحافظة على المواقع التاريخية لحرس الحدود وإبراز قيمتها الأمنية والتاريخية بوصفها مواقع وطنية ذات بُعد حضاري.



وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود عقب التدشين أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يسهم في حماية حدود الوطن وصون مكتسباته، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.