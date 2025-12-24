وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، القيادات الأمنية في منطقة الجوف.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ للقيادات الأمنية ومنسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم.

ونوّه سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في منطقة الجوف، وما يتحلّون به من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما يقدمونه من جهد ميداني منظم وما يتميزون به من يقظة أمنية مستمرة يُجسّد نموذجًا مشرفًا في حماية أمن الوطن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وشاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء فيلمًا وثائقيًا استعرض جهود القطاعات الأمنية في منطقة الجوف، وما تحقق من منجزات ميدانية وتنظيمية، من خلال منظومة عمل تكاملية تهدف إلى تعزيز الأمن ورفع كفاءة الأداء، إضافةً إلى استعراض المبادرات التطويرية والعمليات النوعية التي نُفِّذت خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.