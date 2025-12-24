Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ مساءً
وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة الجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، القيادات الأمنية في منطقة الجوف.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ للقيادات الأمنية ومنسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم.

قد يهمّك أيضاً
برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية

عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني

عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني

ونوّه سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في منطقة الجوف، وما يتحلّون به من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما يقدمونه من جهد ميداني منظم وما يتميزون به من يقظة أمنية مستمرة يُجسّد نموذجًا مشرفًا في حماية أمن الوطن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وشاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء فيلمًا وثائقيًا استعرض جهود القطاعات الأمنية في منطقة الجوف، وما تحقق من منجزات ميدانية وتنظيمية، من خلال منظومة عمل تكاملية تهدف إلى تعزيز الأمن ورفع كفاءة الأداء، إضافةً إلى استعراض المبادرات التطويرية والعمليات النوعية التي نُفِّذت خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد