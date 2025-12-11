وزير الصحة: الكشف المبكر يرفع نسبة الشفاء من السرطان إلى 90%

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن مبادرة “10KSA” تمثل خطوة وطنية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع المجتمع على إجراء الفحص المبكر للسرطان، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يمكن أن يرفع نسبة الشفاء إلى أكثر من 90% في بعض الأنواع.
وقال الجلاجل: “إن المبادرة تنطلق من رسالة واضحة مفادها أن الوعي يسبق الخطر، وأن شعارها معًا لأجل الصحة يحمل دعوة مباشرة لتحويل الفحوصات الوقائية — مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم وغيرها — إلى عادة وليست استجابة متأخرة”، مضيفا “خطوة بسيطة اليوم قد تكون سببًا في حماية دائمة.”
وتابع وزير الصحة، أن المنظومة الصحية في المملكة تؤمن بأن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن الكشف المبكر قادر على إنقاذ الأرواح والحد من تأثير المرض على الأسر والمجتمع، مشددًا على أهمية استمرار حملات التوعية لتغيير الثقافة الصحية وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه الوقاية.
وزير الصحة فهد الجلاجل: مبادرة "10KSA" تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع الكشف المبكر عن السرطان مما يسهم في رفع نسبة الشفاء إلى 90% pic.twitter.com/gZUXh4bd45
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2025