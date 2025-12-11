وزير الصحة: الكشف المبكر يرفع نسبة الشفاء من السرطان إلى 90%

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن مبادرة “10KSA” تمثل خطوة وطنية نوعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع المجتمع على إجراء الفحص المبكر للسرطان، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يمكن أن يرفع نسبة الشفاء إلى أكثر من 90% في بعض الأنواع.

مبادرة 10KSA تعزز الوعي

وقال الجلاجل: “إن المبادرة تنطلق من رسالة واضحة مفادها أن الوعي يسبق الخطر، وأن شعارها معًا لأجل الصحة يحمل دعوة مباشرة لتحويل الفحوصات الوقائية — مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم وغيرها — إلى عادة وليست استجابة متأخرة”، مضيفا “خطوة بسيطة اليوم قد تكون سببًا في حماية دائمة.”

وتابع وزير الصحة، أن المنظومة الصحية في المملكة تؤمن بأن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن الكشف المبكر قادر على إنقاذ الأرواح والحد من تأثير المرض على الأسر والمجتمع، مشددًا على أهمية استمرار حملات التوعية لتغيير الثقافة الصحية وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه الوقاية.