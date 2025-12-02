Icon

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان تفاصيل ميزانية المملكة للعام المقبل 2026، عن توفير 1.200 مليون فرصة عمل ضمن رؤية المملكة 2030.

قطاعات الصناعة والسياحة والذكاء الاصطناعي

وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1447 (2026م)، أن المملكة ستركز على قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ملفتة جدًا وتاريخية، متابعًا: “أن نصل إلى 55.4% هذا نمو غير مسبوق”.

العائد على الإنفاق:

وأشار وزير المالية إلى أن العائد على الإنفاق في الأعوام المقبلة وحتى 2028 سيكون أعلى من تكلفة الدين. متابعًا: “نهتم بالديون المنتجة لتعظيم الأثر الاقتصادي”.

وأشار الجدعان، إلى أنه سيتم التركيز على القطاعات الواعدة والقابلة للنمو، مشيرًا إلى أن زيادة المديونية ينجم عنها نمو اقتصادي وتوفير وظائف وهو ما تتفق معه وكالات التصنيف.

وتابع: “لم نصل إلى مرحلة الاستدامة المالية لكننا نسعى للوصول إليها ولسنا في خطر، ولدينا القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية بكل كفاءة وقدرة”.

وشدد وزير المالية محمد الجدعان بقوله: “إن ولي العهد أكد على جميع الوزراء التقيد التام بتنفيذ الميزانية بما يخدم المواطن ويرفع جودة الحياة”.

وأضاف “من بين 299 مؤشرا لرؤية المملكة 2030 نجح عدد كبير منها في تحقيق مستهدفاته قبل 5 سنوات من عام 2030”.

