حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي أول لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدقق داخلي رئيسي: شهادة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، التجارة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

