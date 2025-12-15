وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب، إدارة تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة وظائف ومهارات المستقبل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة جودة البرامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)