حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب، إدارة تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة وظائف ومهارات المستقبل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة جودة البرامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

