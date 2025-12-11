Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول أنظمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

– محلل مساعد الشؤون القانونية والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

