حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العمليات الإقليمي (الرياض).

– أخصائي مبيعات (الرياض).

– مشرف عمليات التأجير (الخبر).

– تنفيذي أول مبيعات/ مشاريع (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

