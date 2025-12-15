وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة PARSONS جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي خدمات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول حوكمة البيانات والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الحاسوب)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول تخطيط أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)