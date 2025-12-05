مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل رئيسي ضرائب دولي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– خبير رئيسي العملاء والهويات الخارجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).
– مدير أول التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)