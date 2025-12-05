Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى STC
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل رئيسي ضرائب دولي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– خبير رئيسي العملاء والهويات الخارجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– مدير أول التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

