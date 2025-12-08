Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير برامج الولاء.

– مدير المحطة الخارجية.

– تنفيذي مبيعات الحج والعمرة.

– مدير إدارة الأزمات والطوارئ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

