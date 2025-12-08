الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب
أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير برامج الولاء.
– مدير المحطة الخارجية.
– تنفيذي مبيعات الحج والعمرة.
– مدير إدارة الأزمات والطوارئ.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)