وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الشؤون المالية.

– منسق الاستقبال والتجزئة.

– مشرف تجربة الزوار وإصدار التذاكر.

– أخصائي مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير أول التسويق والمبيعات.

– مساعد تنفيذي.

– كبير مرشدي المسارات.

– مدرب الغوص والغطس.

– مدير أول الرياضات المائية.

– مدير الأنظمة.

– أخصائي أول العمليات التشغيلية.

– أخصائي عمليات التنقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

