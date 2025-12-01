Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

– مستشار أول إدارة المواهب (الجبيل).

– مشغل مصنع/ التكسير (ينبع).

– مشرف أول السلامة والصحة والبيئة (الرياض).

– مهندس تصميم صيانة كهربائية (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نسما

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة

حصاد اليوم