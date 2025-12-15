ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3% لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا ارتفاع أسعار النفط عالميًا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، والخبر، والرياض، وجدة.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– حارس أمن.
– مستشار أول الخدمة.
– مراقب ورشة العم.
– فني ميكانيكي.
– رئيس فريق الخدمات.
– فني أول خدمة.
– مراقب التكاليف.
– موظف استقبال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)