وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، والخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن.

– مستشار أول الخدمة.

– مراقب ورشة العم.

– فني ميكانيكي.

– رئيس فريق الخدمات.

– فني أول خدمة.

– مراقب التكاليف.

– موظف استقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)