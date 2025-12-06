Icon

وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وجدة، والرياض، والخبر، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشتريات والتجارة.

– مدير أول الإنشاءات/ المعالم.

– منسق بيئي.

– منسق أعمال اللوجستيات.

– مدير العقود.

– مهندس مدني.

– أخصائي تقارير المشروع.

– رئيس مشروع/ الهندسة المدنية.

– مدير التخطيط.

– مدير أول تطوير المشاريع.

– منسق مشاريع.

– مدير أول إنشاءات/ تثبيت المنحدرات.

– مدير أول إنشاءات/ الفحص الأرضي.

– مدير التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

