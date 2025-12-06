وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن

إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وجدة، والرياض، والخبر، وجازان.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشتريات والتجارة.
– مدير أول الإنشاءات/ المعالم.
– منسق بيئي.
– منسق أعمال اللوجستيات.
– مدير العقود.
– مهندس مدني.
– أخصائي تقارير المشروع.
– رئيس مشروع/ الهندسة المدنية.
– مدير التخطيط.
– مدير أول تطوير المشاريع.
– منسق مشاريع.
– مدير أول إنشاءات/ تثبيت المنحدرات.
– مدير أول إنشاءات/ الفحص الأرضي.
– مدير التصميم.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)