وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول إدارة رأس المال العامل.

– محلل رئيسي المشاريع العامة.

– مساعد مدير المشاريع العامة.

– أخصائي مشاريع عامة.

– خبير أول شؤون مجلس المجموعة.

– أخصائي تطبيقات تقنية المعلومات.

– مساعد مدير تمكين مجموعة الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)