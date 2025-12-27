وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت شركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني دعم صيانة الطائرات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية، إدارة العمليات والجودة، الهندسة الصناعية، إدارة الطيران، العلاقات العامة، الإعلام، الاتصالات، التسويق الرقمي، السياحة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)