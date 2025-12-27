وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

أعلنت شركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني دعم صيانة الطائرات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية، إدارة العمليات والجودة، الهندسة الصناعية، إدارة الطيران، العلاقات العامة، الإعلام، الاتصالات، التسويق الرقمي، السياحة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)