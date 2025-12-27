Icon

وظائف شاغرة بـ شركة جسارة للمشاريع

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات.

– مفتش معماري.

– أخصائي أول التخطيط واستقطاب المواهب.

– مدير أول عمليات الموارد البشرية.

– مدير أول الأكاديمية وتميز الموارد البشرية.

– رئيس الثقافة والمشاركة.

– أخصائي/ شريك تجربة الموظفين.

– مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي الأداء.

– مهندس أول مدني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

