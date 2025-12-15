وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو الدوائية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف سبيماكو الدوائية

وبيّنت شركة سبيماكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المخاطر (الرياض).

– مشرف تطوير الأعمال (الرياض).

– مشرف قسم التصنيع (الدمام).

– مدير التقارير والميزانية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبيماكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)