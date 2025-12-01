Icon

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة الزيارات/ الفعاليات.

– فني صيانة مركبات.

– منسق توصيل المركبات.

– مشرف المرافق والإدارة.

– مستشار مبيعات.

– مستشار حسابات مبيعات قطع الغيار.

– أخصائي أول التسويق الرقمي.

– مدير عمليات النقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

