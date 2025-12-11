وظائف شاغرة بـ فروع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، ونيوم، والرياض.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل خدمات المطار (جدة).

– وكيل أول خدمات المطار (نيوم).

– موظف مناوبة خدمات المطار (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)