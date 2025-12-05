Icon

وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عيادة (مكة المكرمة).

– مساعد رئيس التمريض (الرياض).

– رئيس التمريض (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

