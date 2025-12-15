وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف

أعلنت مجموعة الخريف التجارية- المتخصصة في خدمات الزراعة والنفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الخريف

وأبرزت مجموعة الخريف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول صيانة.

– مسؤول أعمال المشاريع.

– مدير التدقيق الداخلي.

– محاسب مالي.

– مراقب أول التكاليف.

– مهندس أول تطبيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الخريف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)