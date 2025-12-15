وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة
أعلنت مجموعة الخريف التجارية- المتخصصة في خدمات الزراعة والنفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في مدينة الدمام.
وأبرزت مجموعة الخريف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول صيانة.
– مسؤول أعمال المشاريع.
– مدير التدقيق الداخلي.
– محاسب مالي.
– مراقب أول التكاليف.
– مهندس أول تطبيقات.
وأوضحت مجموعة الخريف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)