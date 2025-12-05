خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول ذكاء الأعمال.
– خبير المخاطر التقنية.
– أخصائي هندسة البيانات.
– أخصائي متابعة مشتريات.
– أخصائي أول مخاطر.
– رئيس فريق تجربة العملاء.
وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)