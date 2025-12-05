Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول ذكاء الأعمال.

– خبير المخاطر التقنية.

– أخصائي هندسة البيانات.

– أخصائي متابعة مشتريات.

– أخصائي أول مخاطر.

– رئيس فريق تجربة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

