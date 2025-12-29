سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)