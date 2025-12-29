Icon

سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة Icon طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك Icon وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة Icon الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر Icon ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي Icon ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان  Icon 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع Icon دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

– أخصائي أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

حصاد اليوم