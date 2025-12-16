تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
– مستشار أول قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)