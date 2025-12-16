Icon

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– مستشار أول قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

