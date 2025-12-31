وظائف شاغرة بفروع شركة جوتن في 3 مدن

أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جوتن

وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير تسويق قطاع التجزئة (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (ينبع).

– مدير منتجات التصميم الداخلي (جدة).

– أخصائي تطوير قطاع التجزئة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)