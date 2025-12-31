وظائف شاغرة بفروع شركة جوتن في 3 مدن

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية الأزيرق يطرق الأبواب.. حالة جوية متكاملة تُعد التحدي الأبرز في الشتاء سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وينبع، وجدة.
وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تطوير تسويق قطاع التجزئة (الرياض).
– تنفيذي مبيعات (ينبع).
– مدير منتجات التصميم الداخلي (جدة).
– أخصائي تطوير قطاع التجزئة (الرياض).
وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)