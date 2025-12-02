وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تنفيذ الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة).

– مدير إدارة تطوير الحوافز الصناعية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي ثاني الحلول التطويرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاستثمار، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)