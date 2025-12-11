وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدقق داخلي أول.
– مدير الشؤون القانونية.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس بارجة أول.
– مشرف الصيانة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)