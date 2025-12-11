وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق داخلي أول.

– مدير الشؤون القانونية.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس بارجة أول.

– مشرف الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)