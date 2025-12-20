Icon

وظائف شاغرة في التركي القابضة

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة في التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

– مسؤول التحصيل.

– مشرف عمليات سيارات الليموزين.

– رئيس عمليات سيارات الليموزين.

– مدير الخزينة.

– فني صيانة حمامات السباحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

