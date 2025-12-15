وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ودعم اتخاذ القرارات.

– مدير أول وحدة أعمال السوق.

– مدير الجمعيات والفعاليات.

– مساعد مدير إدارة الإعلام.

– مشرف أول أنشطة الفعاليات.

– مستشار المحتوى الدولي.

– مدير أول توزيع تذاكر الفعاليات العالمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)