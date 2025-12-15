وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ودعم اتخاذ القرارات.
– مدير أول وحدة أعمال السوق.
– مدير الجمعيات والفعاليات.
– مساعد مدير إدارة الإعلام.
– مشرف أول أنشطة الفعاليات.
– مستشار المحتوى الدولي.
– مدير أول توزيع تذاكر الفعاليات العالمية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)