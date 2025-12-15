Icon

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي Icon النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام Icon هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر Icon محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد Icon 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة Icon الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ودعم اتخاذ القرارات.

– مدير أول وحدة أعمال السوق.

– مدير الجمعيات والفعاليات.

– مساعد مدير إدارة الإعلام.

– مشرف أول أنشطة الفعاليات.

– مستشار المحتوى الدولي.

– مدير أول توزيع تذاكر الفعاليات العالمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

