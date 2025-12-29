وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي”
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل استمرارية الأعمال.
– أمين مستودع.
– أمين المكتبة.
– محرر محتوى الويب.
وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)