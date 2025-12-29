Icon

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل استمرارية الأعمال.

– أمين مستودع.

– أمين المكتبة.

– محرر محتوى الويب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

