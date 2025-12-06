وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب غوص وغطس.
– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.
– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.
– مشرف المرافق.
– موظف استقبال.
– مهندس مدني.
– مهندس/ مشرف الميكانيكا والسباكة والكهرباء.
– مدير أول عمليات التنقل في المطارات.
– أخصائي أول علاقات الأعضاء والضيوف.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)