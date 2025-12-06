وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب غوص وغطس.

– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.

– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.

– مشرف المرافق.

– موظف استقبال.

– مهندس مدني.

– مهندس/ مشرف الميكانيكا والسباكة والكهرباء.

– مدير أول عمليات التنقل في المطارات.

– أخصائي أول علاقات الأعضاء والضيوف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)