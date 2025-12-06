Icon

شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية Icon المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع Icon أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه Icon “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم Icon ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية Icon وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 Icon 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين Icon ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

– مدرب غوص وغطس.

– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.

– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.

– مشرف المرافق.

– موظف استقبال.

– مهندس مدني.

– مهندس/ مشرف الميكانيكا والسباكة والكهرباء.

– مدير أول عمليات التنقل في المطارات.

– أخصائي أول علاقات الأعضاء والضيوف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة Oracle
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة Oracle

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم