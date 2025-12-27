Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

– مشغل آلات الإنتاج.

– أخصائي السلامة.

– أخصائي الوقاية من الحرائق والخسائر.

– مهندس إنتاج.

– مهندس بيئي.

– منسق تخطيط وجدولة أعمال الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم