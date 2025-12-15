Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرس، والرياض، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف صالة عرض.

– أخصائي أول حلول الأعمال.

– أخصائي دعم تقنية المعلومات.

– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.

– سائق/ مركبة خفيفة.

– مهندس إلكترونيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

