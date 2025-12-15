مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة تنبيه من رياح نشطة على نجران وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة في شركة الخزف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرس، والرياض، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف صالة عرض.
– أخصائي أول حلول الأعمال.
– أخصائي دعم تقنية المعلومات.
– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.
– سائق/ مركبة خفيفة.
– مهندس إلكترونيات.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)