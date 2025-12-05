Icon

وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تكاليف/ مقدر.

– مخطط/ مجدول أول.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس فني/ كهرباء.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس أول معماري.

– مساح أول كميات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

