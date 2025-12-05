وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع

خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة رياح شديدة على منطقة حائل بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند استقرار أسعار الذهب اليوم وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخرج.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تكاليف/ مقدر.
– مخطط/ مجدول أول.
– مدير ضمان ومراقبة الجودة.
– مهندس فني/ كهرباء.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس أول معماري.
– مساح أول كميات.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)