وظائف شاغرة في شركة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مرونة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، القانون، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف أجهزة التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أجهزة قياس، هندسة إلكترونيات، هندسة اتصالات، هندسة كيميائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)