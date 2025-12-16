وظائف شاغرة في شركة ساتورب

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول مرونة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، القانون، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف أجهزة التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أجهزة قياس، هندسة إلكترونيات، هندسة اتصالات، هندسة كيميائية).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)