Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة ساتورب

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

– أخصائي أول مرونة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، القانون، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف أجهزة التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أجهزة قياس، هندسة إلكترونيات، هندسة اتصالات، هندسة كيميائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة NOV
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة NOV

حصاد اليوم