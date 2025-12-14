Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سدافكو

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من نجران، وحائل، وجدة، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

– محاسب المستودع (نجران).

– محاسب المستودع (حائل).

– محاسب المستودع (جدة).

– مشرف متجر (محايل عسير).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ترشيد
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ترشيد

حصاد اليوم
15 وظيفة شاغرة بـ شركة معادن
حصاد اليوم

15 وظيفة شاغرة بـ شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع الخطوط القطرية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع الخطوط القطرية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم