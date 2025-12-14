وظائف شاغرة في شركة سدافكو

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من نجران، وحائل، وجدة، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب المستودع (نجران).

– محاسب المستودع (حائل).

– محاسب المستودع (جدة).

– مشرف متجر (محايل عسير).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)