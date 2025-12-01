Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والمجمعة، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

– فني ميكانيكي.

– منسق أول مشروع.

– مشرف التدريب.

– فني الخطط والجدولة.

– فني خلية التدريب.

– أخصائي تدريب طاقم الطائرة.

– فني الأسلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الدواء
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الدواء

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى

وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

