حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين مكتبة.

– أخصائي تدريب.

– فني أول إمداد.

– مدير عمليات البنية التحتية.

– مهندس أمن سيبراني.

– مشرف الإمداد.

– محلل أول الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

