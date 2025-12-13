Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة NOV

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة NOV
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب جودة الوثائق.

– فني لحام.

– فني طلاء.

– مدير المواد.

– مهندس خدمات إنشائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

