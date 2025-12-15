وظائف شاغرة في شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الإنشاءات.

– مدير المشتريات والشؤون التجارية.

– مهندس مرور.

– مهندس جودة.

– مهندس مشروع.

– سائق.

– مدير جدولة الإنشاءات.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس أول تصميم داخلي.

– مهندس أول معماري.

– كبير المقدرين/ التكاليف.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مدير أول إدارة العقود.

– أخصائي مخاطر المشاريع.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)