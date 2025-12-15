Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

– مدير أول الإنشاءات.

– مدير المشتريات والشؤون التجارية.

– مهندس مرور.

– مهندس جودة.

– مهندس مشروع.

– سائق.

– مدير جدولة الإنشاءات.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس أول تصميم داخلي.

– مهندس أول معماري.

– كبير المقدرين/ التكاليف.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مدير أول إدارة العقود.

– أخصائي مخاطر المشاريع.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

