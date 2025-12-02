Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وجدة، والطائف، ومكة المكرمة، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف مبيعات الجملة.

– مشرف أول مبيعات.

– مدير خدمة العملاء الإقليمي.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مراقب المخزون.

– مدير المنتجات.

– مدير مكتب الخدمات.

– مسؤول الموارد البشرية.

– مهندس تبريد صناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

