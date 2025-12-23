Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وأبها، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير التخطيط المركزي.

– منسق تسويق/ الترويج.

– مشرف أمن.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مساعد مدير التسويق التجاري.

– مسؤول المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

