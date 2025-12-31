Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة العليان

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والخبر، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

– تنفيذي أول مبيعات.

– مسؤول عمليات التأجير.

– ممثل أول مبيعات.

– مشغل اول الآلات.

– المسؤول الفني.

– مدير قسم التوصيل.

– تنفيذي أول الحسابات.

– مدير قسم التخطيط والتحليل المالي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

